Лукашевич призвал Швейцарию избегать дискриминации делегаций в ОБСЕ

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ заявил, что подобные шаги недопустимы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская сторона предостерегает председательствующую в ОБСЕ в 2026 году Швейцарию от шагов, дискриминирующих делегации стран - членов организации в доступе к мероприятиям по линии ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Рассчитываем, что Берн приложит существенные усилия для спасения работоспособности организации, восстановления культуры профессионального, ориентированного на диалог взаимодействия, проведения консультаций со всеми государствами-участниками по подготовке ключевых мероприятий годового цикла ОБСЕ. Предостерегаем от недопустимости дискриминации представителей государств-участников при посещении мероприятий по линии организации - обеспечение своевременного беспрепятственного доступа не должно считаться привилегией", - отметил он.

По словам Лукашевича, особую остроту в этой связи приобретают вопросы о том, пойдет новое председательстве "на поводу у стран западного альянса, продолжая навязанную им практику постановки антироссийски сформулированных пунктов повестки дня по Украине", а также сможет ли обеспечить "равный и беспрепятственный доступ всех делегаций государств-участников" примирительно к таким мероприятиям ОБСЕ, как СМИД 2026 года в Лугано. "Призываем швейцарское председательство начать процесс возвращения ОБСЕ к ее предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества, а не арены для конфронтации. Хочется надеяться, что Швейцария справится", - резюмировал он.