МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Краткое руководство по использованию инструментов для работы с компьютером при наблюдении за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) планируется внедрить к следующему избирательному сезону. Об этом сообщил глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов на брифинге экспертов по дистанционному электронному голосованию ситуационного центра ОП РФ по общественному контролю за голосованием на выборах в ЕДГ-2025.

"Пришло очень хорошее предложение - [внедрить] письменное руководство, в котором указывалось бы, как именно использовать утилиты наблюдения. То есть краткое руководство по использованию утилиты наблюдения, требования к компьютеру, к операционной системе и дальше просто пошаговое руководство, где брать конкретное программное обеспечение (ПО), как скачивать данные, как его запускать. В текстовом виде буквально на две-три странички", - сказал Артамонов.

Он отметил, что такое руководство будет очень полезным дополнением к вебинарам, которые проводят для подготовки наблюдателей к выборам. "Особенно для наблюдателей, которые раньше не работали с ДЭГ, и тем более для тех, кто не является профессионалами в IT, а таких становится с каждым годом все больше и больше, такое руководство было бы крайне полезно", - сказал Артамонов. Он отметил, что эксперты обсудят дополнение вебинаров таким руководством с представителями Ростелекома.

Как отметил Артамонов, эксперты и наблюдатели за ДЭГ по итогам выборов сформулировали ряд предложений, касающихся, в частности, программного обеспечения. "На данный момент есть предложения о том, что ТИК ДЭГ должна экспертам для проверки предоставлять перечень оборудования, конфигурации программного обеспечения, которое предполагается на ноутбуках, используемых для разделения ключей, с тем, чтобы эксперты могли удостовериться не просто в том, что там нет какого-то постороннего программного обеспечения, а в том, что видят ровно то ПО, которое было заявлено для рабочих мест комиссии", - сказал Артамонов.

По его словам, есть еще подобные замечания. В частности, на организованных для наблюдателей рабочих местах в Общественной палате на ноутбуках стоял неполный и устаревший комплект ПО, который не позволяет в полной мере реализовать возможности по анализу и графическому отображению данных, которые хотелось бы посмотреть наблюдателю. "Им приходится для этого использовать личные ноутбуки. Ближе к следующим выборам нужно будет обсудить возможность предустановки ПО, которое бы полностью соответствовало желаниям наблюдателей с тем чтобы облегчить им работу", - сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что эти предложения еще будут обсуждаться экспертной рабочей группой.