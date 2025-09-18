Бывшая глава округа Виктория Жукова покинула пост по состоянию здоровья

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Евгений Поплавский освобожден от должности советника главы ДНР и назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа Харцызск, соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

"Назначить временно исполняющим полномочия главы муниципального образования городского округа Харцызск ДНР Поплавского Евгения Валентиновича на срок до дня избрания главы муниципального образования городского округа Харцызск ДНР и его вступления в должность, освободив от должности советника главы ДНР", - сказано в документе.

Указ подписан и вступил в силу сегодня. Экс-глава округа Виктория Жукова сообщила ТАСС, что покинула пост по состоянию здоровья. "Это очень тяжелая и ответственная работа. Правильно, что округ будет возглавлять мужчина. Хорошее решение, верное главы республики. И то, что военнослужащий. Все будет хорошо, я надеюсь, что округ будет дальше процветать", - сказала собеседница агентства.

Она подтвердила, что речь идет об экс-заместителе командующего войсками Центрального военного округа.

Евгений Поплавский ранее был советником главы ДНР, до этого, с 2018 года, являлся заместителем командующего войсками Центрального военного округа.