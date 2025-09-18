Киев "немало наклянчил" под лозунгами защиты Европы. Захарова об имуществе Умерова

Дипломат обратила внимание на данные украинского Центра противодействия коррупции, который обнаружил у семьи Умерова восемь объектов недвижимости в США

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители киевского режима "нормально наклянчили" под лозунгами "защиты Европы" от мнимого агрессора. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя расследование об имуществе семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Дипломат обратила внимание на данные украинского Центра противодействия коррупции, который обнаружил у семьи Умерова восемь объектов недвижимости в США. Три квартиры во Флориде, одну - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами. Некоторые объекты находятся в аренде, а некоторые - в прямом владении, ими распоряжаются жена, отец и брат Умерова, а также его дети.

"Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора", - иронично прокомментировала Захарова.