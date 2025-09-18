Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об этом после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, в ходе которого Вашингтон вновь наложил вето

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Прорыва в ближневосточном урегулировании не произойдет без изменения призмы восприятия США кризиса в секторе Газа. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, в ходе которого Вашингтон вновь наложил вето.

"Пока в Вашингтоне не изменится призма восприятия кризиса в Газе, пока многосторонняя дипломатия в ООН будет восприниматься там как преграда, а не как критически важный инструмент, никаких прорывов по БВУ не произойдет", - подчеркнул дипломат.