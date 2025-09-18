Пристальное внимание будет приковано к регионам, где пройдут совмещенные выборы, отметил секретарь генсовета партии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы в Ханты-Мансийском автономном округе, которые пройдут в единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году, будут для "Единой России" сложными. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, также пристальное внимание будет приковано к регионам, где пройдут совмещенные выборы.

"В красную зону у нас сразу попадут те регионы, где одновременно будут проходить выборы губернатора, заксобрания, выборы в административный центр и муниципалитеты. Это однозначно зона особого внимания. Не потому, что там слабые или сильные команды, а потому, что кампания будет очень сложной. Плюс выборы в Государственную думу, избирателям предстоит получить по 4-5 бюллетеней. Например, такой ситуацией станет Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", - отметил Якушев.

Предварительно в ЕДГ-2026 запланированы семь прямых выборов губернаторов и 39 выборов депутатов законодательных собраний. В Ханты-Мансийском автономном округе пройдут выборы депутатов заксобрания региона и городской думы Ханты-Мансийска, при этом в обеих кампаниях депутаты будут избираться по смешанной системе.