Действующая народная программа "Единой России" включает почти 400 пунктов, реализация которых завершается в 2025 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" после Нового года начнет сбор предложений граждан, которые станут основой программы партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Как сказал журналистам секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, в этой работе будет задействована вся партийная инфраструктура.

"Сбор предложений начнется после Нового года. Что касается процесса сбора - у нас уже есть отработанный механизм, <...> менять мы его не будем. Собирать предложения будем с земли, будет задействована вся партийная инфраструктура, начиная с первичных отделений. Все предложения будем обсуждать", - отметил Якушев.

Действующая народная программа партии включает почти 400 пунктов, реализация которых завершается в 2025 году. Как подчеркивал председатель партии Дмитрий Медведев, новый документ должен отражать запросы россиян и обязательно включать блок, посвященный поддержке участников СВО и их семей.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.