Как сообщили газете в посольстве Соединенных Штатов, Вашингтон рассматривает канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает согласовать с Москвой следующие переговоры по работе диппредставительств, когда это будет удобно обеим сторонам. Об этом заявили "Известиям" в посольстве США.

"США рассматривают канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств", - отметили в диппредставительстве.

Как уточнил собеседник газеты, сейчас усилия направлены на возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне. В диппредставительстве США намерены продолжить обсуждать нормализацию и улучшение отношений, "когда это будет удобно обеим сторонам".