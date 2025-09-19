По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, Лондон с самого начала конфликта препятствовал мирному процессу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украина теперь уже официально утрачивает свою независимость - финансовую, военную и политическую - и становится колонией в рамках протектората Британии наших дней. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"В рамках стратегии оказания давления на Россию, нагнетания эскалации, создания неприемлемых условий для конструктивного переговорного процесса создаются двусторонние форматы. Пример такого взаимодействия представляет линия Париж-Лондон с главенствующей ролью последнего. Де-факто мы видим окончательную потерю Киевом финансового, военного и политического суверенитета и официальный переход Украины под военный протекторат Британии в современном формате", - так прокомментировал эксперт сообщение Министерства обороны Великобритании о создании штаба Многонациональных сил Украины (Multinational Force Ukraine - MNF-U).

Степанов отметил, что Лондон с самого начала украинского конфликта препятствовал мирному процессу, внеся свой вклад в разрушение тех переговорных мостов, которые должны были наладиться в Стамбуле еще в апреле 2022 года. Тогда, напомнил эксперт, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон фактически запретил Киеву продолжать какой-либо диалог и насильно побудил киевский режим к активизации боевых действий. Степанов добавил, что одними из основных поставщиков высокоточных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG выступили именно Лондон и Париж.