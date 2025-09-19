Копенгаген принял решение о дислокации до полка датских военных на постоянной основе и мобильного противокорабельного комплекса на острове

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Остров Борнхольм используется Копенгагеном для создания угроз безопасности России, в частности Калининградской области. Об этом заявил "Известиям" посол России в Дании Владимир Барбин.

Дания приняла решение о дислокации до полка датских военных на постоянной основе и мобильного противокорабельного комплекса на острове Борнхольм, отметил газете посол РФ.

"Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в России активность Дании не остается незамеченной.

Правительство Дании сообщило в среду о решении иметь на вооружении высокоточное оружие большой дальности. По мнению кабинета, оно "укрепит национальную обороноспособность и силы сдерживания НАТО и ее союзников".