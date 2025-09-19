Торжественная церемония прошла в Петропавловске-Камчатском

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края. Торжественная церемония проходит в Петропавловске-Камчатском и транслируется в социальных сетях, передает корреспондент ТАСС.

"Вступая в должность губернатора Камчатского края, клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Камчатского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, применять все свои силы, знания и опыт на благо Камчатского края и его жителей, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности", - сказал Солодов.

Солодов получил удостоверение губернатора Камчатского края. Со вступлением в должность его поздравила вице-спикер Госдумы, депутат от Камчатского края Ирина Яровая. "В рамках своих компетенций, должностных обязанностей, в рамках своего неравнодушия, искренней любви к Камчатке несомненно будем работать в общей дружной команде - для того, чтобы менять жизнь к лучшему, чтобы программа, которая была предложена Владимиром Викторовичем [Солодовым] <…> несомненно была исполнена", - сказала она.

Сам Солодов главными приоритетами предстоящего пятилетнего плана работы назвал повышение качества жизни людей в различных сферах, создание современной и устойчивой экономики, поддержку традиционных отраслей, малого и среднего бизнеса, развитие территорий и инфраструктуры, субсидирование перевозок. Еще один из приоритетов - сохранение уникальной природы региона, внедрение экологического контроля и современных технологий переработки отходов. Кроме того, важный принцип, по словам губернатора, - поддержка участников специальной военной операции и их семей.

16 сентября избирательная комиссия Камчатского края определила окончательные результаты выборов губернатора Камчатского края. В соответствии с постановлением, победу одержал действующий губернатор Владимир Солодов. В его поддержку было подано 67 820 голосов избирателей - 62,97%.

Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, сменив возглавлявшего регион с 2011 года Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года Солодов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором региона, набрав 80,51% голосов избирателей.