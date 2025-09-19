Глава РСПП отметил, что в альтернативном маршруте будет заинтересован Китай

ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия сможет создать международный транзитный коридор на юг, если расширит пограничные переходы. Об этом заявил в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Рано или поздно транзитный потенциал Южной Осетии восстановится, и территория республики и Транскам (Транскавказская автомагистраль - прим. ТАСС) станут транзитной магистралью на международном транспортном коридоре "север-юг". <…> Естественно, для этого нужно расшить какие-то узкие горлышки и сделать привлекательным эти коридоры, маршруты. Ну, в частности, расшивать узкие места в погранпунктах пересечения границы, в погранпереходах", - сказал Шохин.

Он отметил, что у этого маршрута пока не решена проблема транзита через Южную Осетию в Грузию. "[Но] если не показать, что этот коридор эффективный, то и транзита не будет. Тут надо на опережение работать", - подчеркнул глава РСПП.

По его мнению, в альтернативном маршруте будет заинтересован Китай. "То есть нам не надо думать, что это отношения Южной Осетии и Грузии или России и Грузии. Это международные транспортные коридоры, где есть мощные игроки. Им надо показать преимущества этого потенциального, так сказать, дополнительного альтернативного транспортно-логистического коридора", - сказал Шохин, отметив, что такие проекты необходимо рассматривать в среднесрочной перспективе.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.