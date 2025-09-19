Это четверо обучающихся и ранее руководившая программой врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пять представителей программы "Время героев" - четверо обучающихся и ранее руководившая программой врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк - получили поддержку избирателей по итогам единого дня голосования. Об этом сообщается на сайте программы.

"По результатам единого дня голосования, которое в этом году прошло с 12 по 14 сентября, четверо участников президентской программы "Время героев" и Мария Костюк, ранее руководившая программой, получили поддержку избирателей", - говорится в сообщении.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подчеркнул, что в этом году пятеро представителей "Времени героев" выдвигались на выборные должности и победили. "Не сомневаюсь, что все они проявят себя с лучшей стороны в новом качестве. Ведь программу "Время героев" инициировал глава государства Владимир Путин, и это большая ответственность для каждого, кто на ней обучается", - подчеркнул Комиссаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, кавалер ордена Мужества, участник первого потока Евгений Первышов победил на досрочных выборах главы Тамбовской области. Он был назначен врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября 2024 года. Ранее руководившая программой Костюк была назначена на должность врио губернатора Еврейской автономной области 5 ноября 2024 года и одержала победу на прошедших выборах.

Герой РФ, участник второго потока "Времени героев" Станислав Кочев избран депутатом Государственного совета Республики Коми VIII созыва. Кавалер трех орденов Мужества, обучающийся первого потока Евгений Вылцан был избран депутатом Брянской областной думы по Климовскому одномандатному избирательному округу. А кавалер двух орденов Мужества Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.

В самой программе обратили внимание на то, что более 50 участников "Времени героев" заняли новые должности. Среди них - полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, глава Движения первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.