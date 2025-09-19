Кубинский политик умер на 89-м году жизни от тяжелой болезни

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послом Кубы Хулио Антонио Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве выразил соболезнования в связи со смертью вице-премьера республики Рикардо Кабрисаса. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

"Лавров выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной 16 сентября заместителя премьер-министра Республики Куба, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Рикардо Кабрисаса Руиса, передал послу соответствующее послание на имя министра иностранных дел Бруно Родригеса Паррильи", - сказано в сообщении.

Как проинформировали в министерстве, "в рамках беседы, прошедшей в теплой и дружеской атмосфере, были подведены итоги совместной работы по укреплению российско-кубинских отношений стратегического партнерства, затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня".

В ходе мероприятия Гармендии Пенье был вручен нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество".

Кабрисас умер 16 сентября на 89-м году жизни от тяжелой болезни.