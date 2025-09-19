Это первая с 2021 года встреча главы МИД РФ с госсекретарем США, отметил постпред РФ при ООН

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио планируется на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

"Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча [Лаврова] с госсекретарем США", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Детали я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется", - уточнил дипломат.

Лавров будет главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября он выступит с трибуны. Кроме того, у главы российской дипломатии на полях ГА ООН запланированы и другие встречи, в том числе с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.