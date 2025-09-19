Губернатор Ростовской области пригласил к работе конкурентов по выборам

Как отметил Юрий Слюсарь, "конструктивный диалог с учетом разных позиций и мнений необходим для успешной командной работы"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Новый губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе церемонии вступления в должность пригласил к сотрудничеству своих оппонентов на выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС.

"Считаю, что программы всех кандидатов были нацелены на благополучие родного края. И приглашаю своих оппонентов к сотрудничеству. Конструктивный диалог с учетом разных позиций и мнений необходим для успешной командной работы", - сказал Слюсарь.

На пост главы региона претендовали пять кандидатов: врио губернатора Юрий Слюсарь ("Единая Россия"), депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ), депутат Законодательного собрания Ростовской области Денис Фраш (ЛДПР), Сергей Косинов ("Справедливая Россия - За правду") и Юрий Климченко (Партия пенсионеров).

4 ноября Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 7 ноября врио губернатора Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, его официально представили членам правительства региона.