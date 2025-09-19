Всего на должность сенатора выдвигали трех кандидатов

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, переизбранный на этот пост, сообщил, что назначил членом Совета Федерации от исполнительной власти региона действующего сенатора Андрея Чернышева.

Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах 60,79% голосов. 19 сентября он вновь вступил в должность главы региона.

"Начал формировать новую команду. Полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Иркутской области наделил Андрея Владимировича Чернышева. С ним мы уже проработали 5 лет. Считаю, что они были продуктивными. Андрей Владимирович имеет четкое представление о том, какие вопросы необходимо донести до федеральных структур", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

При регистрации на пост кандидата в губернаторы Кобзев подал в избирательную комиссию список кандидатур на должность сенатора - первого вице-спикера заксобрания области Кузьму Алдарова, зампреда регионального парламента Наталью Дикусарову и действующего сенатора от исполнительной власти Приангарья Андрея Чернышева.

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей были включены более 1,8 млн человек. Явка на выборах составила 33,08%.