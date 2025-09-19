Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области

Церемония прошла в Калужской областной филармонии

КАЛУГА, 19 сентября. /ТАСС/. Владислав Шапша, избранный губернатором Калужской области и набравший на выборах 72,24 % голосов, вступил в должность главы региона. Церемония прошла в Калужской областной филармонии, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав Калужской области, честно служить во имя благополучия России и Калужской области", - сказал Шапша на церемонии инаугурации.

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность.

Выборы губернатора региона, прошли с 12 по 14 сентября. По данным ЦИК, Владислав Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах в регионе 72,24% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" юрисконсульт Надежда Ефремова набрала 8,97% голосов, кандидат от ЛДПР, начальник отдела по развитию регионов в компании "Мирострой" Степан Опарышев - 4,76%. Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, замдиректора по спортивной подготовке спортшколы "Космос" города Калуги Иван Родин получил 4,37% голосов, выдвинутый КПРФ директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Жерелево" Николай Яшкин - 6,52%.

Шапша был назначен врио губернатора Калужской области указом президента РФ Владимира Путина 13 февраля 2020 года. На этом посту он сменил Анатолия Артамонова, который руководил областью почти 20 лет. 13 сентября 2020 года Шапша, выдвинутый партией "Единая Россия", победил на выборах губернатора региона, набрав 71,19% голосов избирателей.