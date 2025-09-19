Мирошник: многие киевские чиновники имеют "запасной аэродром" на Западе

При этом посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима подчеркнул, что народу Украины киевские власти приготовили совершенно другое будущее

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Недвижимость за рубежом имеют многие украинские чиновники, и их семьи уже заблаговременно вывезены за границу. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию о зарубежном имуществе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья Умерова владеет либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, в том числе четыре виллы возле Майами, три квартиры во Флориде и одну в Нью-Йорке. Общая стоимость недвижимости, которой семья Умерова владеет в США, может достигать около $9,19 млн.

"Находиться при власти в стране, сгорающей в огне войны, - дело не просто ужасное, но ужасно прибыльное. Секретарь украинского СНБО Умеров тому подтверждение. Тяготы и лишения не отражаются на властьпридержащих киевского режима, они как на дрожжах пухнут от прибывающей собственности в далеких странах, куда заблаговременно уже иммигрировали родственники и Умерова, и многих других "украинских начальников", в том числе и Владимира Зеленского", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что народу Украины киевские власти приготовили совершенно другое будущее.

"Они уже сейчас Украину рассматривают как колонию, где на псевдопатриотической повестке можно намыть капиталы, отправив отрабатывать разворованные деньги своими жизнями наивное украинское население. Но если перспектива у "маленьких украинцев" - быть "бусифицированными" (насильно мобилизованными - прим. ТАСС) ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС) и удобрять собой украинские черноземы, то у Умерова и компании планы совершенно иные - запасной аэродром они себе уже подготовили за океаном и к уничтожению Украины они вполне готовы. Как только иссякнет финансовый источник подаяний, бьющий на этой территории и этой теме", - сказал Мирошник.

Обвинения Умерова в коррупции

Умеров возглавлял Министерство обороны Украины с сентября 2023 года по июль 2025 года. На время его пребывания в должности пришелся ряд громких коррупционных скандалов. По информации украинских СМИ, возглавляемое Умеровым министерство на февраль 2025 года имело 51 млрд гривен (более $3,6 млрд) просроченной дебиторской задолженности по вооруженным контрактам.

В конце 2024 года разразился скандал вокруг оборонных закупок, в том числе некачественных мин производства "Укроборонпрома" для армии, о которых стало известно украинским журналистам. Речь шла о сотнях тысяч снарядов, масштаб хищений, по сообщениям прессы, мог составить около $1 млрд. Умерова пытались вызвать в Раду, но безрезультатно, было возбуждено уголовное дело. Однако обвинения высокопоставленным лицам в министерстве обороны Украины так и не были предъявлены.

В июле 2025 года, во время переформатирования украинского правительства, Умеров назывался главным кандидатом на пост посла в США. Однако в итоге на эту должность была назначена Ольга Стефанишина. Ряд украинских изданий сообщали, что Вашингтон не захотел видеть Умерова на этом посту именно из-за его причастности к коррупции.

Факт того, что родные Умерова живут в США, был известен и раньше, однако подробности об их имуществе ранее не публиковались. Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что у детей Умерова есть американское гражданство.

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, секретарем которого сейчас является Умеров, подтвердили, что его родственники действительно проживают в двух из указанных восьми объектов недвижимости, но по соображениям безопасности не уточнили, в каких именно. При этом в СНБО утверждают, что Умеров не имеет отношения к недвижимости, в которой проживают и пользуются его родители и семья брата.