Он ушел в отставку с поста по собственному желанию

ЧЕБОКСАРЫ, 19 сентября. /ТАСС/. Чебоксарские депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Чебоксар Владимира Доброхотова, передает корреспондент ТАСС.

В пятницу состоялось внеочередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД), на котором парламентарии приняли решение о прекращении полномочий Доброхотова, работавшего на этой должности с 18 июня 2024 года.

"17 сентября <...> в адрес городского собрания поступило заявление от главы города [Чебоксары] Владимира Анатольевича Доброхотова о досрочном прекращении полномочий с 19 сентября в связи с отставкой по собственному желанию. <...> Предлагается <...> досрочно прекратить полномочия, <...> ставлю вопрос на голосование. <...> [Решение принято]", - сообщил спикер горсобрания Евгений Кадышев.

Он поблагодарил Доброхотова за продуктивную работу по благоустройству города, обеспечение жизнедеятельности территории по всем направлениям, проведение различных мероприятий и проектов. Спикер выразил надежду на продолжение эффективной совместной работы в городском парламенте в новом созыве. Вице-спикер городского собрания депутатов Наталья Евсюкова отметила, что команда Доброхотова решала "все вопросы управления городом". "Уверены, что и в дальнейшем в статусе депутата собрания [нового] созыва будем продолжать такой же продуктивный путь", - сказала она.

Добохотов в ответном слове сообщил, что "команда максимально" была настроена на результат, работа шла в тесном сотрудничестве с депутатами и региональными властями.

В сентябре Доброхотов баллотировался в городское собрание депутатов по партийному списку "Единой России". По данным избирательной комиссии Чувашии, 12-14 сентября 2025 года на выборах в ЧГСД по единому округу явка составила 41,44%, по одномандатным округам - 41,31%. В новый созыв городского парламента, по предварительной информации, прошли представители шести партий: "Единая Россия" получила 31 мандат, ЛДПР - 4, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3, КПРФ и "Новые люди" - по 2, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 1.