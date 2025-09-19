Президент России приехал с рабочей поездкой

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 сентября, в День оружейника, прибыл с рабочей поездкой в Пермь, где собирается посетить предприятие "Мотовилихинские заводы", передает корреспондент ТАСС.

О Перми

Пермь - третий по площади город России после Москвы и Санкт-Петербурга (801,2 кв.км). История города началась с 1723 года - с небольшого поселка, образованного при Егошихинском медеплавильном заводе.

Пермь - это не только промышленный город, но и важный культурный и научный центр России. Его предприятия продолжают развиваться, обеспечивая стабильное будущее для жителей города и всей страны.

Столица Пермского края занимает шестое место среди городов-миллионников по объему отгруженных товаров. Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного комплекса.

В этом году Пермь получила статус "Молодежная столица России-2025". Всего в течение текущего года в городе запланировано более 100 событий молодежной направленности.

Пермь активно развивает различные виды внутреннего туризма, среди которых событийный, гастрономический, экологический, промышленный.

О Дне оружейника

День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, отмечается ежегодно 19 сентября.