Госдума может рассмотреть кандидатуры на ближайшем пленарном заседании, председатель ГД Вячеслав Володин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты, депутаты могут их рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что среди внесенных кандидатур Максим Зайцев, Игорь Каграманян, Олег Нилов, Данила Шилков и Михаил Щапов - претенденты, предложенные всеми фракциями. Они были ранее направлены президенту после рассмотрения Советом Думы, добавил Володин.

Согласно статье 83 Конституции РФ, президент представляет Государственной думе кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.