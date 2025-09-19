Президент России подчеркнул, что малый и средний бизнес участвует в создании и совершенствовании оружия наряду с оборонными предприятиями

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Народный оборонно-промышленный комплекс" участвует в создании вооружения и техники наряду с российскими оборонно-промышленными предприятиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

"Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК. То есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес, высокотехнологичные компании", - сказал он.

Глава государства поздравил российские компании, отметив их "добросовестную и ответственную работу", а также пожелал новых успехов.