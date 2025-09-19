В Кремле прокомментировали слова Трампа о том, что Путин его якобы "подвел"

Эмоциональность отношения лидера США к этой ситуации вполне понятна, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, эмоциональность его отношения к этой ситуации вполне понятна. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, прокомментировал высказывание Трампа, что Владимир Путин его якобы "подвел" в контексте украинского урегулирования.

"Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", - отметил Песков в ответ на вопрос, как Путин реагирует на такие заявления Трампа.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем и делает для этого многое. Однако "есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации". Это создает препятствия для мирного урегулирования конфликта, добавил Песков.

Ранее Трамп высказал уверенность в том, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован. Он признался, что разрешение украинского кризиса казалось ему простой задачей из-за хороших отношений с президентом РФ, однако на деле достижение этой цели оказалось намного сложнее. Как заявил Трамп, российский лидер "его подвел".