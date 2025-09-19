ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Европейские страны делают все для дальнейшей конфронтации, это мешает урегулировать ситуацию на Украине. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он указал, что российский лидер Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров и многое делает для этого.

"С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] - наоборот, это чинит препятствия", - констатировал представитель Кремля.