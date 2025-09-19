Президент РФ прилагает для этого много усилий, отметил пресс-секретарь российского лидера

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прилагает много усилий, чтобы урегулировать ситуацию на Украине политико-дипломатическими средствами. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя очередные резкие заявления президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, Трамп продолжает прилагать усилия для решения украинского кризиса, поэтому его эмоциональная реакция понятна.

"Готовность к урегулированию и желание урегулировать [ситуацию] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое", - подчеркнул Песков.