Путин рукопожатием поблагодарил Силуанова за средства на ОДК

Президент передал главе Минфина "спасибо" от гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Грачева

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразительно пожал руку главе Минфина Антону Силуанову за выделенные средства на программы развития Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Во время посещения главой государства "Мотовилихинских заводов" в Перми гендиректор ОДК Александр Грачев доложил президенту о результатах программ развития предприятия, при этом упоминалась сумма 170 млрд рублей. "Спасибо, что деньги выделили. В отрасли таких денег не было", - обратился Грачев к президенту, а тот обернулся к стоящему позади него главе Минфина РФ.

"Спасибо вам большое", - проговорил Путин и под одобрительный смех окружающих демонстративно пожал Силуанову руку. "Скромно стоит… Смотрите, результаты-то какие! Не жалко", - добавил с улыбкой президент, после чего повернулся обратно и продолжил слушать презентацию.