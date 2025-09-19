МИД РФ назвал антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ политически ничтожной

Россия решительно отвергает содержащиеся в резолюции измышления, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Антироссийская резолюция в МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"18 сентября в ходе 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была принята инициированная Канадой и Украиной резолюция "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине", которая носит сугубо антироссийский характер и ставит под сомнение территориальную целостность нашей страны", - отмечается в тексте.

"Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки Устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной", - говорится в заявлении. "Характерно, что в числе государств, поддержавших резолюцию, - основные зачинщики антироссийских акций в МАГАТЭ и на других международных площадках, а также их сателлиты", - обратили внимание в ведомстве.

При этом, несмотря на колоссальное давление со стороны стран Запада, поддержка этой резолюции, вносимой с 2023 года, неуклонно снижается. "В этот раз "за" проголосовали всего 62 государства - около трети от общего числа государств - членов МАГАТЭ", - говорится в тексте.

Россия также решительно отвергает содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания - в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву. "Рассматриваем данный текст исключительно как попытку ряда стран использовать Агентство для достижения собственных враждебных нам политических целей. Резолюция не имеет никакого отношения ни к вопросам ядерной и физической безопасности, ни к гарантиям", - подчеркнули в МИД.