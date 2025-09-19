МИД заявил о неприемлемости дополнительных требований МАГАТЭ по ЗАЭС

Представители Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только к тем объектам и помещениям станции, куда их считает возможным и полезным приглашать российская сторона, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Требования МАГАТЭ, кроме вопросов доступа на ЗАЭС, неприемлемы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Подчеркиваем, что никакой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС нет. Группа сотрудников Секретариата Агентства находится на станции по приглашению нашей страны, - указали в министерстве. - Основной их задачей является фиксация провокаций Киева в отношении станции и прилегающих к ней объектов. Представители Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только к тем объектам и помещениям станции, куда их считает возможным и полезным приглашать российская сторона. Какие-либо дополнительные требования со стороны Агентства в этом отношении неприемлемы".

Москва обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством и взятыми РФ на себя международными обязательствами, несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, говорится в заявлении МИД РФ.

"Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - подчеркнули в ведомстве. В МИД РФ также назвали антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ политически ничтожной.