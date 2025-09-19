Директор департамента европейских проблем ведомства Владислав Масленников отметил, что у стран Европы остается все меньше вариантов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют то, что санкционная политика сообщества себя исчерпала. Об этом заявил "Известиям" директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

"Она (санкционная политика - прим. ТАСС) давно себя исчерпывает, и то, что предлагается в 19-м пакете, лишний раз это демонстрирует, - отметил дипломат. - По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается все меньше вариантов, что можно сделать".

По словам Масленникова, Европе не остается ничего, кроме как "в сотый раз громогласно кричать, что "санкции работают", и впадать в зависимость от более дорогих американских энергоресурсов.