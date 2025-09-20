Спецпредставитель президента РФ предложил вместе бороться с фейковыми новостями и открыть границы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев предложил "сделать мир снова великим", основываясь на традиционных ценностях в целях борьбы с фейковыми новостями.

"MWGA (Make World Great Again - прим. ТАСС) - сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу", - написал он в Х.

К своему посту он прикрепил постер, где изображены жмущие руки друг другу люди и голубь мира на земном шаре.