Председатель Совета Федерации подчеркнула готовность к совместной работе по расширению комплекса партнерских связей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Национального собрания (верхняя палата парламента) Непала Нарайяна Прасада Дахала с Днем конституции, который отмечается в стране 20 сентября.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником - Днем конституции", - написала она в письме.

Сенаторы РФ, отметила Матвиенко, убеждены, что общими усилиями можно придать дополнительный импульс развитию взаимовыгодных российско-непальских отношений. Она также подчеркнула готовность к совместной работе "по расширению комплекса партнерских связей с учетом достигнутых положительных результатов и опыта, приобретенного за годы сотрудничества".