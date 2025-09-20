Постоянный член Совета безопасности РФ назвал такое заявление "абракадаброй", так как финское государство воевало на стороне фашистской Германии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Слова президента Финляндии Александера Стубба о якобы "победе" его страны над СССР были намеком на Украину, которая может потерять территории, но сохраниться как государство. Такое мнение высказал ТАСС постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Думаю, что он (Стубб - прим. ТАСС) неудачно высказался, потому что просто говорить, что Финляндия победила в войне - как она могла победить, когда она воевала на стороне фашистской Германии? Это само по себе абракадабра", - отметил Иванов.

По его мнению, такое заявление - намек на Украину. "Я думаю, это был намек на Украину. Что главное для Украины: можно потерять часть территории, но сохранить независимость и вообще сохраниться как государство", - сказал Иванов.

"Потому что реальные политики все больше и больше задумываются над тем, останется ли в будущем Украина как государство или нет", - отметил он. По мнению Иванова, западным политикам "тогда надо прямо говорить", что Украине придется отдать часть территории, "с чем [Владимир] Зеленский категорически не согласен и публично об этом заявляет".

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость. 19 сентября 1944 года в Москве Финляндия подписала соглашение о перемирии с Великобританией и СССР, по которому уступила Советскому Союзу около десятой части своей территории.