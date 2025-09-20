По мнению постоянного члена Совета безопасности РФ, западным политикам "тогда надо прямо говорить", что Украине придется отдать часть территории

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Политики в мире в последнее время все чаще думают о том, сохранится ли Украина как государство. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

"Реальные политики все больше и больше задумываются над тем, останется ли в будущем Украина как государство или нет", - отметил Иванов.

По его мнению, западным политикам "тогда надо прямо говорить", что Украине придется отдать часть территории, "с чем [Владимир] Зеленский категорически не согласен и публично об этом заявляет".