Мирошник: Украина хочет "компенсировать" слабость на мирном населении

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание, что "только за одни минувшие сутки в Белгородской области украинские формирования дронами атаковали больше десятка грузовых автомобилей"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Киевский режим, проигрывая на поле боя, стремится "компенсировать" свою слабость на гражданском населении, активизировавшиеся украинские атаки дронами по Белгородской области и в период сбора урожая не случайны. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на то, что "только за одни минувшие сутки в Белгородской области украинские формирования дронами атаковали больше десятка грузовых автомобилей".

"Охота за грузовым транспортом - это не работа по военным целям, это стремление парализовать экономику, усложнив вывоз аграрной продукции и доставку товаров, необходимых предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Неслучайно же они так активизировались в зоне и в период сбора и переработки урожая одного из регионов, специализирующихся на аграрном производстве", - отметил Мирошник.

"Системы противодронной борьбы в регионе позволяют уничтожать или отбивать до 80% дронных атак врага против гражданских, но это не отменяет сути нацистов, проигрывая на поле боя, пытаться компенсировать свою слабость на наиболее уязвимом гражданском населении, - подчеркнул дипломат. - Ситуация достаточно скоро поменяется, но ответственность за совершенные преступления останется и будет реализована то ли в военном и антитеррористическом, то ли в судебно-правовом формате".