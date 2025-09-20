Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами указал, что страна обеспечит продолжение наследия активиста "в борьбе за свет и истину"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит чтить память и наследие консервативного активиста Чарли Кирка после его убийства. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Память и наследие Чарли Кирка живы во всем мире. В России мы продолжим чтить его память и обеспечим продолжение его наследия в борьбе за свет и истину", - написал он в X в ответ на пост Илона Маска, в котором он пожелал Кирку покоиться с миром.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщал губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.