Москве приходится думать об укреплении своей безопасности в северо-западном регионе, указал постоянный член Совета безопасности РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Финляндия как член НАТО будет делать все, что ей скажут, поэтому Москва вынуждена думать об укреплении своей безопасности в северо-западном регионе. Об этом ТАСС заявил постоянный член Совета безопасности РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Сама Финляндия ничего решить не может, что ей скажут, то она и будет делать", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Финляндия напасть на Россию.

Иванов также прокомментировал последствия решения Хельсинки разорвать нормальные отношения с Москвой после начала СВО.

"Что мы потеряли? Ну, отчасти мы потеряли то, что Финляндия стала членом НАТО [в 2023 году]. И с военной, с военно-политической точки зрения теперь приходится брать в расчет, что у нас огромная граница - больше тысячи километров - с новым членом НАТО. Раньше этого не было", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

"Нам, конечно, надо думать о мерах по укреплению нашей безопасности на Северо-Западе, это неизбежно. И это для Финляндии тоже не очень хорошо, кстати", - предупредил Иванов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее в своей колонке заявил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию.