Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявления Довиле Шакалене, которая намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене, являющейся магистром по юридической психологии, реализоваться по специальности. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности", - подчеркнула дипломат, комментируя заявления Шакалене, которая намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО.

Ранее Шакалене в X, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии, выразила мнение, что "инициатива «Восточный страж» давно назрела". В своем комментарии в X министр обороны Литвы также упомянула Турцию, которая, по ее словам, "показала пример 10 лет назад".