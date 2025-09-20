Миронов призвал увеличить расходы бюджета на образование до 7% ВВП

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" отметил, что защищать педагогов надо так же, как и представителей власти

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бюджетные расходы РФ на образование необходимо увеличить до 7% ВВП для повышения уровня зарплат учителей. Такое мнение выразил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

В майских указах президента России Владимира Путина говорится, что зарплата педагогов должна быть не ниже средней заработной платы по стране, напомнил Миронов. Приводя данные Росстата, он отметил, что средняя зарплата в России превышает 100 тыс. рублей, но средняя заработная плата учителя составляет 56 тыс. рублей при работе на полторы ставки.

"Мы считаем, что зарплаты должны быть в два раза выше средней по региону! Ясно, что сделать это сразу сложно, но к этому надо идти. Для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, как давно требует наша партия", - сообщил политик.

Руководитель фракции добавил, что защищать педагогов надо так же, как и представителей власти, но главный способ поддержать учителей - повышение заработной платы.