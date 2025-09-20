Российская система образования традиционно востребована иностранными партнерами, рассказал первый замглавы ведомства Александр Бугаев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. Российская система образования выстроена на основе дружбы и равного общения. Она интересна и является одной из лучших в мире, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

"Наша система образования, она традиционно востребована нашими иностранными друзьями. Именно друзьями, потому что мы выстраиваем всегда свою политику образовательную, это исторически у нас так, на форматах дружбы и равного общения с нашими партнерами. Поэтому, конечно, наша система интересна. Тем более, что система нашего школьного образования одна из лучших в мире. Наша система, например, начального образования входит в пятерку лучших в мире. Это не наши оценки, это оценки мировых рейтингов. И наша система общего образования входит в десятку, и это хороший результат. Далеко не каждая страна может похвастаться таким результатом", - сказал Бугаев.

Он отметил, что система высшего образования также крайне востребована, особенно по естественно-научным дисциплинам, медицинскому направлению подготовки. "Нам есть чем поделиться с миром, и, конечно, ребята этим интересуются", - добавил первый замминистра.

Площадка слета Всемирного фестиваля молодежи начала работу на Нижегородской ярмарке 17 сентября. Площадь всех зон активности составляет около 10 тыс. кв. метров. В нескольких павильонах ярмарки располагаются лекционные залы, площадка для игры в баскетбол, партнерские стенды и многое другое. В слете принимают участие 2 тыс. человек из РФ и 120 других стран.