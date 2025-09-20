По словам главы МИД РФ, в нынешнем мире такое сопряжение усилий в целях упрочения доверия и взаимопонимания на мировой арене заслуживает глубокого уважения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" является ярким примером востребованности общественной, народной дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам мероприятия.

"Сердечно приветствую организаторов и участников Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства". Хотел бы отметить большую организационную работу, проделанную Международным союзом неправительственных организаций "Ассамблея народов мира" под руководством Андрея Юрьевича Бельянинова по реализации столь масштабного начинания, - сказал Лавров. - Ваше мероприятие - яркий пример востребованности общественной, народной дипломатии. С удовлетворением констатирую, что здесь собрались представители многих государств глобального Юга и Востока. Где бы вы ни проживали, к каким цивилизациям, культурам и конфессиям ни принадлежали, всех вас, друзья, объединяет твердая приверженность непреходящим духовно-нравственным ценностям. Таким как патриотизм, семья, уважение к собственным истокам и корням".

По словам главы российской дипломатии, в нынешнем турбулентном мире такое сопряжение усилий в целях упрочения доверия и взаимопонимания на мировой арене заслуживает глубокого уважения и всемерной поддержки.

"Программа вашего мероприятия носит насыщенный характер. Предстоит обсудить широкий спектр вопросов - от мировой политики, в том числе в ее региональных аспектах, до сотрудничества в области культуры. Особо отмечу то внимание, которое вы имеете в виду уделить урокам Второй мировой войны, сбережению исторической памяти в целом", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что встреча пройдет в дружеском, неформальном ключе, позволит установить взаимополезные контакты, выйти на перспективные инициативы в интересах наращивания взаимоуважительного международного гуманитарного сотрудничества, расширения контактов между людьми.

О Первой Всемирной общественной ассамблее

Как ранее сообщили ТАСС организаторы, форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Программа мероприятия включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок: медиафорум, молодежный форум "Поколение единства", бизнес-форум о социальной ответственности, конгресс Всемирной организации писателей и другие. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Ассамблею будут освещать более 200 журналистов из разных регионов мира. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея Народов Мира". ТАСС - генеральный информационный партнер.