МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию нацелился на подавление вообще любого инакомыслия и превращение планеты в арену борьбы без правил. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев на панельной сессии "Международные интеграционные объединения. Новая архитектура мира" в рамках Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства".

"Мы воочию наблюдаем растущую турбулентность в международных отношениях. Коренная ломка многовековой модели доминирования Запада и извлечения им ренты происходит непросто. С его стороны утрата господства воспринимается как экзистенциальная угроза, а не закономерность. Взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию уже выплеснулся за узкие русофобские рамки, нацелился на подавление вообще любого инакомыслия и превращение планеты в арену игр с нулевой суммой и борьбой без правил", - сказал посол, его слова приводятся на сайте российского дипведомства.

По его словам, все самостоятельные государства тут же "становятся мишенью гибридной войны, объектом дестабилизации, в чем прослеживается фирменный почерк "семерки", НАТО и ЕС с их сателлитами".

Между тем, продолжил Бердыев, такая неадекватная реакция на становление многополярного порядка на принципах баланса интересов и коллегиальной ответственности в духе "концерта держав" не способна обратить этот процесс вспять. "Тенденции свидетельствуют о том, что само разделение стран на развитые и развивающиеся стало анахронизмом. Члены БРИКС еще в 2014 году обошли "семерку" по доле в мировом ВВП, а их размеры сейчас соотносятся как 39% и 29%. В четверке крупнейших экономик три страны БРИКС - Китай занимает первое место, Индия - третье, а Россия замыкает этот список", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что члены БРИКС уже играют ведущую роль на многих ключевых мировых рынках, стремительно осваивают высокотехнологичные ниши, что "заставляет Запад опускаться до санкций, тарифов, барьеров и недобросовестной конкуренции, не только фрагментируя глобальную экономику, но и усиливая собственную "токсичность".

Востребованность конструктивных площадок

Бердыев также отметил, что на этом фоне все более востребованным становится реформирование глобальных экономических институтов и создание подлинно конструктивных площадок под эгидой стран глобального Юга и Востока. "Прогресс на данном направлении уже отмечен важными вехами. При весомом вкладе России в 2001 году образован ШОС, в 2006 году - БРИКС, в 2015 году - Евразийский экономический союз. В совокупности с другими региональными объединениями стран Юга они выступают надежным каркасом цивилизационных и экономических связей в духе построения Большого Евразийского партнерства и несущей конструкцией открытой глобальной экономики", - сказал дипломат.

Кроме того, по словам посла, опорами справедливой мирохозяйственной системы вполне обоснованно могут стать и такие влиятельные интеграционные проекты, как АСЕАН, Африканская зона континентальной свободной торговли, "Меркосур" и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Выход на искомый результат

Посол добавил, что РФ вместе с единомышленниками наращивает практический инструментарий экономического взаимодействия. "На саммите БРИКС в Казани в 2024 году выступили с предложениями по запуску платежных, перестраховочных, инвестиционных и иных механизмов, которые уже находятся в стадии реализации. Важным шагом стало учреждение банка ШОС, - обратил внимание дипломат. - Заметной демократизации подвергнут формат "Группы двадцати" в ходе председательств в нем стран БРИКС с 2022 года - Индонезии, Индии, Бразилии и ныне ЮАР".

Бердыев напомнил, что в 2023 году в ряды "двадцатки" на правах члена влился Афросоюз, с 2024 года на мероприятия в числе международных организаций приглашается Новый банк развития БРИКС.

"Исходим из того, что эволюция системы глобального экономического управления должна быть продолжена и выйти на искомый результат", - подчеркнул дипломат.

О Всемирной общественной ассамблее

Как ранее сообщили ТАСС организаторы, форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Программа мероприятия включает 7 панельных дискуссий и более 40 тематических площадок: медиафорум, молодежный форум "Поколение единства", бизнес-форум о социальной ответственности, конгресс Всемирной организации писателей и другие. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Ассамблею будут освещать более 200 журналистов из разных регионов мира. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.