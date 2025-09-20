По словам Алексея Баскаева, награда является для него знаком доверия и высокой оценкой труда

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Мэра Черкесска Алексея Баскаева наградили орденом князя Даниила Московского третьей степени. Награду передал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов), сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

"Сегодня из рук архиепископа Пятигорского и Черкесского, уважаемого владыки Феофилакта, получил награду - орден русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Соотвествующий указ ранее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - написал Баскаев.

По его словам, награда является для него знаком доверия и высокой оценкой труда.

"Высоко ценю внимание со стороны архиепископа Пятигорского и Черкесского, уважаемого владыки Феофилакта. Заверяю, что и впредь работа администрации города, и мои личные старания будут направлены на осуществление общих целей - укрепление единства в нашем многонациональном и многоконфессиональном городе", - добавил мэр.