ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Представительство "Дома БРИКС" начнет работу в Южной Осетии до конца года. Основными направлениями работы станут торгово-экономические, социальные и культурные проекты, сообщил президент Международного общественно-делового центра "Дом БРИКС", член Общественной палаты города Москвы Сергей Ладочкин.

"Мы хотим в Южной Осетии открыть филиал или представительство "Дома БРИКС", которое уже в Москве мы создали. У нас есть штаб-квартира "Дома БРИКС" для того, чтобы можно было через него интегрировать те проекты, которые есть в Южной Осетии, именно в рамках торгово-экономических отношений, культуры, искусства и образования. <…> До конца года будет открыто это представительство", - сказал Ладочкин в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

По его словам, такая платформа будет интересна для привлечения в Южную Осетию инвестиций из ближнего зарубежья.

"Очень много стран, которые входят в БРИКС, Африканского континента, которым было бы интересно какие-то свои инфраструктурные проекты, какие-то свои технические новшества применить и использовать здесь, в Южной Осетии, которые могли бы создать новые рабочие места и привлечь интерес к Южной Осетии" - добавил Ладочкин.

Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в мероприятии принимает президент Южной Осетии Алан Гаглоев, делегация Абхазии, представители Администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

