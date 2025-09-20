Репортажи относительно ЗАЭС замалчиваются, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Иностранные журналисты не замечают, кто именно убивает мирных жителей в Запорожской области и уничтожает инфраструктуру, в том числе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"К нам приезжают "десанты" иностранных корреспондентов. Они носятся по области, снимают "последствия агрессии", но упорно не замечают главного - кто на самом деле убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру. Недавно были журналисты из США, Бразилии, Чехии, Франции. Что они показали миру? Ничего! Их репортажи относительно ЗАЭС замалчиваются", - написал глава области в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти региона и дальше будут работать над восстановлением разрушенной инфраструктуры, говорить правду и защищать станцию и весь мир от "заигрываний с ядерной безопасностью".