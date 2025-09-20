Во время атаки дронов их эвакуировали, но громких заявлений от агентства нет, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Жизни сотрудников МАГАТЭ, находившихся в момент атаки ВСУ на Запорожской атомной станции, спасли, однако они дают лишь сухие отчеты о том, что радиационный фон на станции в норме. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли - их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что "радиационный фон в норме". Почему нет решительного осуждения? Почему не звучит четкое и ясное: "Прекратите обстреливать ЗАЭС!"? Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что для Запада двойные стандарты стали нормой.

"Когда можно бомбить атомную станцию и оставаться "жертвой" в глазах Запада. Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются "нужной" стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель", - написал Евгений Балицкий.