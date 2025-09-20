Генеральный секретарь Ассамблеи народов мира обратил внимание на представленность арабских стран

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" показала, что у России много единомышленников по всему миру. Об этом заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов в интервью ТАСС на полях Всемирной общественной ассамблеи.

"Я хотел бы прежде всего поздравить всех участников форума. Ему предшествовала изрядная доля волнения. Я еще уточню, сколько государств принимает участие в нашей ассамблее. Может, уже больше 150. Отрадно, что все, кто сюда приехал, сделали это по доброй воле, никто никого не принуждал, - подчеркнул он. - У всех было желание посмотреть, как можно жить без войн, как можно жить без конфликтов. Чтобы светило солнце, чтобы были предусмотрены семейные ценности. В общем, общечеловеческие вещи".

"И я удивился, что у нас такое количество единомышленников во всех странах, на всех континентах. И очень много знакомых лиц. Так что, наверное, основная забота на ассамблее - это наше будущее", - добавил Бельянинов.

В частности, генеральный секретарь Ассамблеи народов мира обратил внимание на представленность арабских стран. "У меня здесь очень много контактов. Обращает на себя внимание серьезное присутствие арабских государств. Очень большое представительство по всему арабскому миру, очень серьезные политические деятели приехали", - рассказал он.

По его словам, "переговоров много", и в общем они носят дружественный характер. "Трудно измерить его (форум - прим. ТАСС) количеством подписанных контрактов, объемом финансовых вложений. Нет, это именно общечеловеческие вещи", - подытожил он.

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.