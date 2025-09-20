Посол по особым поручениям МИД РФ также отметил, что экс-президент Украины "по пустословию и управляемости извне только Владимир Зеленский переплюнул"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в стихах ответил на просьбу ТАСС прокомментировать заявление экс-президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего ВСУ "идти на Москву".

"Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву", - сказал дипломат.

Он отметил, что Ющенко "по пустословию и управляемости извне только Владимир Зеленский переплюнул", и, вероятно, разведение пчел, которым увлекается бывший глава Украины, получается у него лучше, чем политическая деятельность.

"Престарелого Ющенко укусили любимые пчелы. В 2004 он киевский престол был не способен взять без третьего тура и манипуляций западников, а сегодня, разглядывая очередной пенек в своем имении под Киевом, готов отправить отступающую армию "на Москву". Засаленная седина Ющенко - не признак мудрости, а многозначительное чавканье - демонстрация заторможенности и скудоумия", - заключил Мирошник.

22 ноября 2004 года на Украине началась так называемая оранжевая революция - протестные акции, организованные сторонниками Виктора Ющенко, оппозиционного кандидата на президентских выборах. "Оранжевая революция" стала отправной точкой изменения внешнеполитического курса Украины на откровенно прозападный и усугубила раскол между ее восточными и западными областями.