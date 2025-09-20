Экс-президент Украины Виктор Ющенко ранее призвал ВСУ идти "на Москву"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к ВСУ со стороны бывшего президента Украины Виктора Ющенко идти "на Москву", отметила, что за всеми его решениями стоит "Кэтрин Клэр Чумаченко - сотрудник Госдепа и по совместительству его жена".

"За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена. Родители ее - остарбайтеры. Этим словом назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне. Почему "ост" - по заголовку кампании, согласно которой нацисты должны были определить славян в качестве трудовой силы себе в услужение или уничтожить их", - сказала Захарова "Комсомольской правде", комментируя соответствующие слова Ющенко.

"После Германии семья оказалась в США, где влилась в ряды украинских националистов. Украинцы - как миролюбивая, работящая нация - Западу не нужна. Нужны "остарбайтеры" либо трупы. Вот они и реализуют эту концепцию", - добавила дипломат.