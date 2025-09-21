Заместитель председателя Совета Федерации отметил, что форум появился в обстановке, когда коммуникации между государствами затруднены или сведены к нулю

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первая Всемирная общественная ассамблея в Москве дает возможность государствам заявить о своих позициях и подать сигнал лидерам тех стран, которые отказываются от международного диалога. Об этом в интервью ТАСС на полях ассамблеи заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор обратил внимание, что Всемирная общественная ассамблея появилась в обстановке, когда коммуникации между государствами "объективно или субъективно затруднены, а в ряде случаев сведены к нулю".

"Вот такого рода площадки, с моей точки зрения, - это не только возможность обменяться мнениями, не только возможность заявить о своих позициях. С моей точки зрения, если и когда эти позиции складываются воедино, это обязательно становится мощнейшим сигналом уже в адрес власть имущих в соответствующих государствах, в тех государствах, которые сейчас искусственным образом отказываются от международного, от межгосударственного диалога", - сказал Косачев.

По его мнению, этот сигнал в первую очередь направлен тем странам, которые "претендуют на мировую гегемонию, но которые совершенно точно не имеют на нее никаких прав, и этими своими притязаниями лишь разрушают нормальное межгосударственное и международное сотрудничество".

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей — заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.